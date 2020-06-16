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Haber Giriş: 16.06.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

Korkutan görüntü! Yağmur suları inşaatın temelini boşaltmaya başladı...

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Korkutan görüntü! Yağmur suları inşaatın temelini boşaltmaya başladı...
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yeni bir inşaat için açılan temele dolan yağmur suları, yan tarafta bulunan 4 katlı binanın temelini boşaltmaya başladı. Binada oturan vatandaşlar, olay nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.

Olay Körfez Fatih Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Cevher Dudayev Caddesi üzerinde bir arsaya uzun süre önce açılan inşaat temeline yağmur suları dolmaya başladı. Yağmur sularının çukura dolması sonrasında bitişindeki 6 ailenin yaşadığı, 4 katlı binanın temeli boşalmaya başladı. Binanın zeminin ortaya çıktığını gören bina sakinleri ise tedirgin olduklarını ifade ederek deprem haberleri sonrasında korkularının arttığını ifade ettiler.

Korkutan görüntü Yağmur suları inşaatın temelini boşaltmaya başladı...

Binanın temelinin bir kısmının açıldığı olay sonrasında inşaatı yapan firma yetkilileri ile görüştüklerini dile getiren bina sakinleri, temelin kapanmasını beklediklerini söylediler.

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