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Korkunun nedeni plansızlık

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Korku#Travma
Korkunun nedeni plansızlık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 07:00

Art arda gelen depremlerin ardından öncelikle bölgedeki depremzedeler henüz yaşadıkları şokun etkisinden kurtulabilmiş değil. Depreme doğrudan maruz kalanların, kayıplar verenlerin yaşadıkları büyük travmanın etkileri uzun süreçte ortaya çıkmaya devam edecek. Ancak depremin doğrudan etkilediği bölgenin uzağında yaşayanlar da bugünlerde benzer travmaların etkisi altında. Deprem travmasıyla nasıl mücadele edebileceğimizi uzmanlara sorduk...

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* İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programında Öğretim Üyesi Dr. Şafak Ebru Toksoy: Depremden korkmamız doğal, deprem olduğunda yaşamımız değişiyor. Değişen koşullarda ne yapılması gerektiğini planlamamış olmak ve ne yapacağımızı bilememek bizi ruhsal ve duygusal olarak etkiliyor. Yani depreme hazır olmamak herkesi sarsıyor. O anlamda yapılabilecek ilk şey herkesin öncelikle kendi planlamasını yapmış olması. Deprem olduğunda kendi yaşam alanında ne yapacak, nerede toplanıp nereye sığınacak, kimlerle iletişime geçecek bunlar planlanmış olmalı. Yani insanlar bir belirsizlikle başbaşa kalmamalı. Çünkü belirsizlik korkuyu da artırıyor.

* Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrist Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal: Mümkün olduğunca kendimize bu durumu tekrar hatırlatmadan, haberleri fazla izlemeden bu durumdan çıkmamız gerekiyor. Normal hayata devam etme, sosyal dayanışma ve depremzedeler için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya odaklanmamız gerekiyor. Bu süreçte toplumsal bağlarımızı güçlü tutmamız gerek. Sosyal medyada da yapılan paylaşımlar travmatize etmeden, yapıcı ve çözüm odaklı olmalı.

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#Deprem#Korku#Travma

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