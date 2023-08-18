×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Korkunç olay! Ormanda erkek cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Ceset#Orman
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 12:20

Bursa'da, otoyol kenarındaki ormanda Suriye uyruklu Beşir Eyma'nın (32) cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Eyma'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

Haberin Devamı

İstanbul- İzmir Otoyolu Balat Mahallesi'nde, ağaçlık alandaki trafonun bakımı için, saat 09.00 sıralarında bölgeye gelen elektrik işçileri, yerde hareketsiz yatan kişiyi fark etti. İşçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede cebinden çıkan belgeden yola çıkılarak ölen kişinin Suriye uyruklu Beşir Eyma olduğu tespit edildi. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen, vücut bütünlüğü bozulduğu görülen Eyma'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Korkunç olay Ormanda erkek cesedi bulundu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Ceset#Orman

BAKMADAN GEÇME!