Korkunç olay! Ormanda erkek cesedi bulundu

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İstanbul- İzmir Otoyolu Balat Mahallesi'nde, ağaçlık alandaki trafonun bakımı için, saat 09.00 sıralarında bölgeye gelen elektrik işçileri, yerde hareketsiz yatan kişiyi fark etti. İşçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede cebinden çıkan belgeden yola çıkılarak ölen kişinin Suriye uyruklu Beşir Eyma olduğu tespit edildi. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen, vücut bütünlüğü bozulduğu görülen Eyma'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.