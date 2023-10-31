×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Korkunç olay! Kız kardeşini, eniştesi ve yeğenini öldürüp kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Cinayet#Av Tüfeği
Korkunç olay Kız kardeşini, eniştesi ve yeğenini öldürüp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 14:23

Mersin'de M.T. (50) tartıştığı kardeşi Serap (47), eniştesi Murat (50) ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'ı (21) av tüfeği ile öldürüp, kaçtı.

Haberin Devamı

Olay, Anamur ilçesi Göktaş Mahallesi'ndeki Elemanlar Sitesi'ndeki meydana geldi. M.T. daha önce aralarında husumet olan kız kardeşi Serap Akdağ'ın evine geldi. Burada 2 kardeş arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. M.T., yanındaki av tüfeği ile kardeşi Serap'a, eniştesi Murat ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'a ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.T. olay yerinden kaçarken, ekipler 3 kişinin öldüğünü belirledi. Cenazeler, inceleme sonrası Anamur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Cinayet#Av Tüfeği

BAKMADAN GEÇME!