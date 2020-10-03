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Hakan AKGÜN/DHA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

Korkunç olay! Güvenlik görevlisi başından vurulmuş bulundu

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Korkunç olay! Güvenlik görevlisi başından vurulmuş bulundu
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çalıştığı orman ürünleri işleme fabrikasının gözetleme kulesinde başından vurulmuş halde bulunan özel güvenlik görevlisi Engin Ç. (36), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Engin Ç.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.

Olay, Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki orman ürünleri işleme fabrikasında meydana geldi. Fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Engin Ç., sabaha karşı gözetleme kulesinde mesai arkadaşları tarafından başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Engin Ç., buradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Engin Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Engin Ç.'nin cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tabancası yanında bulunan Engin Ç.'nin intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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