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Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 30.08.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

Korkunç olay! Babasını helallik isteyip öldürdü

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Korkunç olay! Babasını helallik isteyip öldürdü
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde Ferhat B. (25) konuşmak için çağırdığı babası Mehmet B.'yi (52) helallik istedikten sonra tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan oğul Ferhat B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre babasıyla konuşmak için evin önüne gelen Ferhat B., bir süre sonra onunla yalnız kalmak isteyip çevredekileri uzaklaştırdı. Daha sonra babasından helallik isteyen Ferhat B., tabancasını çıkarıp ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet ettiği baba Mehmet B. yaralandı.

Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mehmet B.'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Mehmet B., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Baba Mehmet B.'nin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından kaçan Ferhat B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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