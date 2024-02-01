Korkunç olay! 8. kattan düşen genç kadın feci şekilde can verdi

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Olay, saat 09.00 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadının yerde kanlar için hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, yaşamını yitiren kadının Şerife İşibil (35) olduğu belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Şerife İşibil'in oğlu ise yasa boğuldu. Genç, zaman zaman polis ekipleri tarafından teskin edildi.

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Öte yandan, İşibil'in 8. kattaki daireden dün gece saatlerinde düştüğü tahmin edilen kadının cansız bedeni sabahleyin görüldü. Şerife İşibil'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.