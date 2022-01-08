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Korkunç olay! 15 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra...

#Cinayet#Recep Koyuncu#Funda Koyuncu

Ankara'da eşi Funda Koyuncu'yu (35), 15 bıçak darbesiyle öldüren Recep Koyuncu’nun (39), olayın ardından apartmanın koridoruna çıkarak, "Ben eşimi öldürdüm" diye bağırdığı ortaya çıktı. Funda Koyuncu'nun amcası Atalay Yağcı, "Yeğenim eşi tarafından hunharca katledildi" dedi.

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Olay, dün Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi Düz Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Şehir dışında çalıştığı güvenlik şirketinden 3 gün önce işten ayrılan Recep Koyuncu, komşularıyla tartıştı. Komşusunun eşine iftirada bulunduğu öne sürülen Recep Koyuncu, bu neden evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 15 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Koyuncu, daha sonra apartmanın koridoruna çıkarak, "Ben eşimi öldürdüm" diye bağırmaya başladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Funda Koyuncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Funda Koyuncu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, Recep Koyuncu ise polis tarafından gözaltına alındı.

APARTMANDAKİ KONUŞMALARA SİNİRLENİP ÖLDÜRMÜŞ

Recep Koyuncu, verdiği ilk ifadede 3 gün önce işten ayrıldığını, evde de eşiyle 2 gündür tartışma yaşadığını ve olay günü apartmandakilerin eşinin hakkında konuştuğunu, buna sinirlenerek eşiyle tartışmaya başladığını söyledi. Koyuncu, "Tartışma büyüyünce cinnet getirip elime geçirdiğim bıçakla eşimi öldürdüm" dedi. 

Çiftin 2, 7 ve 12 yaşlarında üç çocuklarının olduğu, 2 yaşındaki oğullarının olay sırasında evde, diğerlerinin ise okulda bulundukları bildirildi. Çocukların Recep Koyuncu'nun ailesi tarafından teslim alındığı ifade edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FUNDA'NIN AMCASI: HUNHARCA KATLEDİLDİ 

Bu arada yeğeninin cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen Atalay Yağcı, "Yeğenim eşi tarafından hunharca katledildi. Zaman zaman sorunlar yaşıyorlardı; ama bu derece olduğunu bilmiyorduk. İşsiz kaldığını yeni öğrendim. Yaklaşık 15 yıllık evlilikleri ve 3 çocukları vardı. Çocukları karşı taraf almış ancak biz geri alacağız. Baba tarafında olmaları çocuklar açısından çok sakıncalı. Bu tarz kadın cinayetlerine karışanların idamını istiyoruz. Başka türlü bunların sonu gelmeyecek. Hiç kimse çocuklarını, özellikle de kız çocuklarını sahipsiz bırakmasın" dedi.

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Korkunç olay 15 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra...



ARAYIP, ‘KIZINIZI ÖLDÜRDÜM, GELİN’ DEMİŞ

Olayın yaşandığı apartmanın yöneticisi Mehmet Buyruk, "Ben olay anında hiç ses duymadım. İkisi de iyi insanlardı. Oğlan işinde gücündeydi. Hiç sorun yaşadıklarını duymamıştık. Yaklaşık 15 yıldır burada oturuyorlar. Olayı gerçekleştirdikten sonra apartmanda 'eşimi öldürdüm' diye bağırmış. Ondan sonra komşu dışarı çıkmış ve polisi aramış. Adam da kaçmadı, burada bekledi. Hatta kızın ailesini aradı, 'kızınızı öldürdüm, buraya gelin' demiş. Daha sonra polisler geldi onu götürdü" diye konuştu.

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