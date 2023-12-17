Korkunç iddianın tanıkları konuştu

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Bartın Valiliği’ne 4 Mart 2020’de gönderilen isimsiz dilekçede özel bir bakım merkezinde hastalara yönelik kötü muamele yapıldığı iddia edildi. Dilekçede ayrıca bakım merkezinde hayatını kaybeden Mehmet Eratik’in de görevliler tarafından yüzüne duş başlığıyla su tutulduğu ve bu sebeple boğularak öldüğü iddia edildi. Dilekçedeki iddialar üzerine olayla ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, özel bakım merkezindeki 30 kamerayı inceledi. Bakım merkezinde görev yapan 12 personel gözaltına alındı. 24 Temmuz 2020’de adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G., Y.A., S.A. ve İ.T. tutuklandı. 4 tutuklu da avukatlarının itirazları sonucu 2020 yılının ekim ayında tahliye edildi. Cumhuriyet Savcılığı’nın olayla ilgili 12 kişi hakkında ‘işkence ve ölüme neden olma’ suçlamasıyla hazırladığı iddianame Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

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‘KAMERANIN OLMADIĞI YERLERDE DÜŞÜYORLARDI’

Davanın ikinci duruşması Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, daha önce bakım merkezinde çalışıp işten ayrılan 6 personel tanık olarak dinlendi.

Özel bakım merkezinde 2 yıl sağlık personeli olarak çalışan ve daha sonra ayrılan tanık A.O. “Benim çalıştığım dönemde kötü muameleye şahit olmadım. Ama biz personelden hastaların dövüldüğü yönünde duyumlar alıyorduk. Bize yaralı olarak getirilen hastalar için personele ne olduğunu sorduğumuzda, düştü derlerdi. Biz de personelin dediğine inanırdık. Ama ne hikmetse, bu olaylar hep kameranın olmadığın yerlerde yaşanıyordu” diye konuştu.

Bakım merkezinde 6 ay çalışıp ayrılan hasta bakıcı N.A. ise “Benim çalıştığım alanda sıkıntı yoktu. Ama başka yerlerde sıkıntılar olduğunu duydum” dedi.

Mahkeme heyeti sanıkların tutuksuz yargılanmasının devamına karar verirken, duruşma diğer tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe erteledi.