Korkunç iddialar geliyor! ‘Dayıyı vurun... Kılıçla boynunu kesin'

HALEN başka bir dava dosyası kapsamında tutuklu yargılanan Emirhan Döner ve ağabeyi Turhan Döner’in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında yeni bir dava açıldı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede 4 şikâyetçi bulunuyor.

Dava dosyasına göre, inşaat işleri yapan Ahmet Gür (56), emekli uzman çavuş Ali Çil (54) ile market işleten Mehmet Reşat Yardımcı (40), sanıklardan Cem Açarlar aracılığıyla, Emirhan Döner’in Esenyurt’ta bulunan ofisine geçen yıl 3 Mart götürüldü. Şikâyetçiler, başka kişilerle olan alacak sorununun çözümü için anılan yere gitti. Ofise giden kişiler bir süre sonra ayrı odalara alındı.

DÜNYAYI YÖNETİYORUM AKILLI OL!

Döner kardeşlerle birlikte hareket eden çok sayıda kişinin girip-çıktığı ofiste şikâyetçilere saatlerce darp ve hakaret edildi. Mehmet Reşat Yardımcı emniyet ifadesinde, sanıklardan Bülent Yılmaz’ın kendisine yönelik “Buranın girişi var çıkışı yok. Dünyayı ben yönetiyorum akıllı ol. Sizden bir ses çıkarsa aşağı atarım” diyerek tehdit ettiğini öne sürdü. Bir sonraki gün ofise getirtilen Türkmenistan vatandaşı Sahyberdi Gurbanov’un da darp ve tehdit edildiği belirtilen ifadelerde, bu kişinin cebindeki paranın alındığını, kredi kartından da para çekilmek istendiğini kaydetti.

KILIÇLA BOYNUNU KESERİM

Şikâyetçi Yardımcı ifadesinde, Emirhan Döner’in duvarda asılı kılıcı alarak, Türkmen asıllı Gurbanov’a yönelik “Bununla senin boynunu keserim” dediğini belirtti. Emirhan Döner, inşaat işi yapan Ahmet Gür’e yönelik ise “Noterde yanlış bir şey yaparsa, bir aksilik yaparsa sakın affetmeyin. Gözünüz kırpmadan vurun dayıyı” dedi.

OTOMOBİLİNİ ALDILAR

Şikayetçilere yönelik saatler süren tehdit ve hakaret sonrası Ahmet Gür’e ait Mercedes marka otomobilin, sanıklardan Yusuf Doğan’a bedelsiz olarak devri sağlandı. Örgütü yönelik operasyon sonrası şikâyetçiler, emniyete giderek yaşadıklarını anlattı.

TAMAMI TUTUKLU

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma sonrası, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Miraç Anıl Keklikçi, tutuklu sanıklar Emirhan Döner (31), Turhan Döner (36), Burak Tuncer (28), Bülent Yılmaz (43), Yusuf Doğan (32), Cem Açarlar (49) ve Hüseyin Dayanıklı (26) hakkında ‘nitelikli yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ gibi suçlardan dava açtı. Sanıkların davası, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl açılan dava ile birleştirildi.