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Korkunç gerçek ortaya çıktı! 16 yıl sonra cenazesi defnedildi

#Niğde#Cinayet#Polis
Korkunç gerçek ortaya çıktı 16 yıl sonra cenazesi defnedildi

Niğde’de, eşi tarafından öldürülüp 130 metre derinliğindeki su kuyusuna atılan ve o dönem 24 yaşında olan Serap Başer, ölümünden 16 yıl sonra cenaze namazı kılınarak toprağa verildi.

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Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Serap Başer'in ailesi, 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarında bulundu. Bir süre çalışma yürüten jandarma ekipleri, Başer'den ize rastlayamadı. Başer'in kaybolduğu tarihten 2 yıl sonra eşi Ali Başer de trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kayıp dosyasını yeniden değerlendiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli bilgilere ulaşınca Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda soruşturmayı derinleştirdi.

Korkunç gerçek ortaya çıktı 16 yıl sonra cenazesi defnedildi
Çiftin çevresindeki herkesi çapraz sorguya alan jandarma dedektifleri, olay günü Serap Başer'in tartıştığı eşi Ali Başer tarafından öldürüldüğünü, cesedin parçalara ayrılıp, gübre torbalarıyla Leşkırı mevkiindeki tarlasına taşındığını belirledi.
Korkunç gerçek ortaya çıktı 16 yıl sonra cenazesi defnedildi

Tarlada inceleme yapan ekipler, 130 metre derinliğinde su kuyusu olduğunu tespit etti. İl Özel İdaresi'nden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından kuyuda 170 kemik parçası ve saç bulundu. Kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda kemiklerin Serap Başer'e ait olduğunun tespit edilmesinin ardından kadının naaşı ailesine teslim edildi.
Korkunç gerçek ortaya çıktı 16 yıl sonra cenazesi defnedildi



Serap Beşer için Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde cenaze namazı kılınarak, cenazesi belde mezarlığına defnedildi.

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#Niğde#Cinayet#Polis

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