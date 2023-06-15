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Erzurum'da vahşet! Kürekle bayıltıp, balta ve tırpanla öldürmüşler... Eşi ve arkadaşı tutuklandı

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#Erzurum#Aziziye#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 12:22

Erzurum'da güvercin meraklısı Ayhan Avcı (47), tarlasına yaptırdığı barakada ölü bulundu. Ayhan Avcı'yı, eşi Padine Avcı (35) ile arkadaşı Fahrullah Özdemir’in (47) kürekle bayılttıktan sonra balta ve tırpanla öldürdükleri, ardından da jandarmaya ihbarda bulundukları ortaya çıktı. Fahrullah Özdemir’in Padine Avcı’ya yaklaşımı nedeniyle Ayhan Avcı’nın rahatsızlık duyduğu, tartışmanın da bu nedenle çıktığı belirtildi.

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Olay, 10 Haziran günü merkez Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Fahrullah Özdemir ile birlikte jandarmayı arayan Gürcistan uyruklu Padine Avcı, eşi Ayhan Avcı’yı güvercin beslediği tarlasındaki barakada kanlar içinde buldukları ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Ayhan Avcı'nın keskin bir aletle boyun ve baş bölgesine vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Olay yerinde jandarmaya ifade eden Ayhan Avcı'nın eşi Padine Avcı, "Akşam saatlerinde eşim Ayhan ve onun arkadaşı Fahrullah Özdemir ile tarladan Aziziye ilçesine gidiyorduk. Ayhan, telefonda bilmediğimiz birisiyle alacak verecek meselesi yüzünden tartışıyordu. Ilıca Mahallesi'ne vardığımızda eşim, 'Siz gidin ben bu meseleyi halledip geleceğim' dedi. Otomobilden inen eşim gece eve gelmedi. Eşimin arkadaşı Fahrullah Özdemir'i arayarak, Ayhan'ın gece eve gelmediğini söyledim. Onunla birlikte güvercin beslediği kulübeye bakmak istedik. Kulübenin kapısını açtığımızda eşim Ayhan hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu. Bunun üzerine biz de durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdik" dediği öğrenildi.

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KATİL ZANLILARI EŞİ VE ARKADAŞI ÇIKTI

Avcı'nın eşi Padine Acı ve yakın arkadaşı Fahrullah Özdemir şüpheli sıfatıyla Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek sorguya alındı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) soruşturması sonucu Avcı'yı Padine Avcı ve Fahrullah Özdemir’in öldürdüğü belirlendi.

Yapılan araştırmada, Fahrullah Özdemir’in Padine Avcı’ya yaklaşımı nedeniyle Ayhan Avcı’nın rahatsızlık duyduğu, tartışmanın da bu nedenle çıktığı belirlendi. Tarlada yaşanan tartışma sonrası barakaya giren Fahrullah Özdemir ve Padine Avcı'nın, Ayhan Avcı'yı kürekle vurarak bayılttıktan sonra balta ve tırpanla başına vurarak öldürdükleri tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Erzurum#Aziziye#Cinayet

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