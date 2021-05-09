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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı! Otomobilden indi, vurdu, kaçtı

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Korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı! Otomobilden indi, vurdu, kaçtı

İstanbul Avcılar'da aralarında dün yaşanan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan Resul Y. (17), hızla gelen otomobilden inip yol kenarında arkadaşlarıyla dondurma yiyen Emrah Göktuğ Ş.'yi (19) ayağından vuruyor.

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  • Avcılardaki silahlı saldırının görüntüsü çıktı
  • Avcılardaki silahlı saldırının görüntüsü çıktı
  • Avcılardaki silahlı saldırının görüntüsü çıktı
  • Avcılardaki silahlı saldırının görüntüsü çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Poliste 20’ye yakın suç kaydı bulunan Emrah Göktuğ Ş., iki arkadaşı ile birlikte yol kenarında dondurma yerken siyah renkli bir otomobilden inen, 'kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından kaydı bulunan maskeli Resul Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Emrah Göktuğ Ş. sol ayağından vurularak yaralanırken saldırgan kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın olay yerine geldiği otomobilin plakasından ruhsat sahibi kadına ulaşıldı. Kadın, otomobilini suç kaydı bulunan oğlu Umutcan L.’nin kullandığını söyledi. Gözaltına alınan Umutcan L. ise otomobili arkadaşına verdiğini, tesadüfen oradan geçtiğini, silah sesi duyduğunu, kendisini durduran mahalle arkadaşı Resul Y.’nin 'Hızla uzaklaşalım' sözleri üzerine bölgeden uzaklaştıklarını anlattı.

Resul Y. de evinde saldırıda kullandığı tabanca ve 3 mermiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Çocuk şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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