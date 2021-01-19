MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKorku dolu anlar! Dev kaya parçası yolu trafiğe kapattı
GeriGündem Korku dolu anlar! Dev kaya parçası yolu trafiğe kapattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Reşat YİĞİZ- Sayım ÖZMEN/SASON (Batman), (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Korku dolu anlar! Dev kaya parçası yolu trafiğe kapattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelanda yuvarlanan deva kaya parçası, parçalanarak, yolu trafiğe kapattı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sason'a bağlı Boğazkapı köyü mevkisinde dün meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçası, yuvarlanarak yola düştü. Parçalanan kaya parçası, yolu trafiğe kapattı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, bu anlar, yoldan geçen sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ayrıca ilçeye bağlı Derince köyü grup yolunda da heyelan meydana geldi. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerce heyelan olan bölgelerdeki yollar temizlenerek, tekrar ulaşıma açıldı.

Korku dolu anlar Dev kaya parçası yolu trafiğe kapattı

KÖYDE MAHSUR KALAN ÖĞRETMEN KURTARILDI

Öte yandan dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Örenağıl köyünde mahsur kalan sınıf öğretmeni Senem Kamış, İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla kurtarıldı. Kamış, yolu açan ekiplere teşekkür etti. Karla mücadele ekiplerinin il genelindeki çalışmaları sürüyor.

Korku dolu anlar Dev kaya parçası yolu trafiğe kapattı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle