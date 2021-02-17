Korku dolu 21 gün

Nijerya açıklarında 23 Ocak’ta korsanların saldırısına uğrayan ‘Mozart’ isimli gemiden kaçırılıp Türkiye’nin girişimleriyle kurtarılan 15 gemiciden Halil Gülçür, yaşadığı zorlu süreci anlattı:

7 SAAT DİRENDİK

Olayın yaşandığı gün baskının farkına vardığımız an mürettebatla birlikte geminin toplanma bölüme saklandık. Baskın yapan korsanlar 10 dakika içinde yerimizi fark etti. Kapıları kapattığımız için içeriye giremediler. Yaklaşık 7 saat boyunca kapıyı açmak için uğraştılar. Daha sonra ise maalesef içeri girdiler. O acı anlar yaşandı.

ADAYA GÖTÜRDÜLER

Sonra bizi tekneye aldılar. Adaya benzeyen bir yere götürdüler. 21 gün boyunca orada kaldık. Sonraki süreçte devletimiz sağ olsun gerekli girişimler başlatılmış. Bu sıkıntıyı bitirdiler. Bizim durumumuzla ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Rehin alındığımızda başımızda durmak üzere görevlendirilmiş 9 korsan vardı. Fazla şiddet görmediğimiz için şanslıydık.

Korsanların neredeyse hepsinde silah vardı. 21 gün boyunca ailemizle hiç görüştürmediler. Serbest bırakıldıktan sonra Nijerya Büyükelçiliği’ne getirilince ailemizin sesini duyabildik. Kurtulacağımıza inanıyorduk ama o stresle tabii ki bazı korkular yaşadık. ‘Korsanlar pazarlık olursa ne tavır sergilerler? Ne düşünüyorlar? Ne konuşuyorlar?’ gibi sorular kafamızı kurcaladı.

ŞÜKÜR EVDEYİM

Şiddete uğrar mıyız korkusu yaşadık. Çünkü kaçırıldığımız an kötü şeyler yaşadık. Bize ulaştıklarında anında silah seslerini duyduk. Arkadaşımız yanımızda öldü. Allah rahmet eylesin. Şükür olsun evimdeyim.

AİLESİ KARŞILADI

Halil Gülçür, geçen pazar günü hava yoluyla İstanbul’dan Adana’ya gitti. Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan ailesi, Gülçür’ü Adana Havalimanı’nda karşıladı. Eşi Zeynep Gülçür, küçük kızları Beste ve oğulları Berke’ye sarılarak ağlayan Halil Gülçür’ün gözyaşlarını eşi Zeynep elleriyle sildi. Zeynep Gülçür, doğum gününde mutlu haberi aldığını ve Sevgililer Günü’nde de eşine kavuştuğunu söyledi. Halil Gülçür, daha sonra ailesiyle birlikte evine gitti.