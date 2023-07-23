Korkmadı milli takıma girdi

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Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası’nda genç kadın kategorisinde daha önce dünya şampiyonluğu bulunan Demir, 26 Agustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

‘BAŞARDIKÇA BAKIŞ AÇILARI DEĞİŞTİ’

Hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sultan Demir, “Çabaladım, başardım ve şu an çok mutluyum. Bu spora başladığımda ailem ve çevremdeki hiç kimse olumlu bakmıyordu. Zaten kız çocukları bu tür sporlarda geri plandaydı. Bir şekilde izin yoktu. Başarılar geldikçe ailemde, spor anlamında kızlara karşı bakış açısı değişti. Milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracağım” dedi.