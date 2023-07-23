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Korkmadı milli takıma girdi

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Sultan Demir#Kick Boks
Korkmadı milli takıma girdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 07:00

Manisa’da, dezavantajlı mahallelerdeki ‘Korkmuyorum, Kendimi Koruyabiliyorum’ projesi kapsamında kick boksa başlayan lise son sınıf öğrencisi Sultan Demir (18), Mardin’de yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda genç kadınlarda Türkiye 3’üncüsü olarak, ilk kez milli takıma seçilmeye hak kazandı.

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Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası’nda genç kadın kategorisinde daha önce dünya şampiyonluğu bulunan Demir, 26 Agustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

‘BAŞARDIKÇA BAKIŞ AÇILARI DEĞİŞTİ’

Hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sultan Demir, “Çabaladım, başardım ve şu an çok mutluyum. Bu spora başladığımda ailem ve çevremdeki hiç kimse olumlu bakmıyordu. Zaten kız çocukları bu tür sporlarda geri plandaydı. Bir şekilde izin yoktu. Başarılar geldikçe ailemde, spor anlamında kızlara karşı bakış açısı değişti. Milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracağım” dedi.

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#Manisa#Sultan Demir#Kick Boks