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Korhan Hoca’dan 40 gündür iz yok

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#Korhan Berzeg#Korhan Hoca#Angela Berzeg
Korhan Hoca’dan 40 gündür iz yok
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 07:00

ABD’de Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg (85), yaz başında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine gitti.

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17 Haziran’da eşi kahvaltı hazırladığı sırada telefonunu bırakıp eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg bir daha dönmedi.

210 KİLOMETREKARE ALAN TARANDI

Dron ve İHA'ların kullanıldığı arama çalışmalarında 40'ıncı gün geride kaldı. Havadan ve karadan yapılan aramalarda bugüne kadar Korhan Berzeg ile özel eğitim alan köpeği Tina'ya ait hiçbir ize rastlanmadı. Bu zamana kadar 210 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 25 mahallede arama yapıldı. Ekipler, gözden kaçma ihtimaline karşı taranan bölgelerde yeniden çalışma başlattı. Ekipler, herhangi bir sonuç alamadı.

Korhan Hoca’dan 40 gündür iz yok
Ekipler, Gönen Çayı'nın çevresini kontrol edip bilinen kuyular ve mağaralarda arama yaptı.

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#Korhan Berzeg#Korhan Hoca#Angela Berzeg

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