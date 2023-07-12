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Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında son durum

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#Balıkesir#Gönen#Kayıp
Korhan Berzegi arama çalışmalarında son durum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 11:26

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 26'ncı güne girdi. 170 kilometrekarelik alan taranırken, 10 kuyu ile 50 metruk binada hiçbir iz bulunamadı.

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ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi. Kayıp ihbarı sonrası bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalara; Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando Timleri, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekatçılar ile UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri katıldı. Bu süreçte 170 kilometrekarelik alan tarandı. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarda, herhangi bir ize rastlanmadı.

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Çalışmalar 26'ncı güne girerken, 80 kişilik ekip de daha önceden bakılan noktaları tekrar taramaya başladı. AFAD yetkililerinden alınan son bilgilere göre, bölgede 10 kuyunun yanı sıra 50 metruk bina da arandı ancak hiçbir sonuç bulunamadı. Gönen ile Çeltik çaylarında başlatılan çalışmalar sürüyor. Özel bir ekip de Berzeg'in evinin olduğu noktada yeniden araması başlattı. Özel ekip, herhangi bir şeyin gözden kaçma ihtimaline karşı yeniden bölgeyi tarıyor. (DHA)

 

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#Balıkesir#Gönen #Kayıp

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