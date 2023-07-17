×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Korhan Berzeg#Balıkesir#Gönen
Korhan Berzegi arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 10:21

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, köpeği ile yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı. 80 kişilik ekip, saat 04.00'ten itibaren önceden taranan bölgeleri bir kez daha arıyor.

Haberin Devamı

Korhan Berzeg'i aramalarda 1 ay geride kaldı; sil baştan taramalardan da sonuç çıkmadı. 40 kilometrelik alanı yeniden tarayan ekipler, Gönen ilçe merkezinde de çalışma başlattı; ancak hiçbir iz bulunamadı.

Korhan Berzegi arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.

Korhan Berzegi arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı

Haberin Devamı

200 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Kayıp ihbarı sonrası bölgede başlatılan aramalarda 1 ay geride kalırken; çalışmalara Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleri katılıyor.

Korhan Berzegi arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı

Şu ana kadar 200 kilometrekarelik alan taranırken, 80 personelin katıldığı çalışmalar 31'inci güne girdi. Hava sıcaklığının artması ile ekipler, saat 04.00'ten itibaren 2 koldan çalışıyor. Berzeg'in evinden başlayıp, 40 kilometrekarelik alanı tekrar tarayan ekipler, Gönen Çayı'nın denize döküldüğü 5 kilometrelik dere yatağı ile 3 kilometrelik ormanda detaylı arama yaptı. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalara rağmen, herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Korhan Berzegi arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı

Haberin Devamı

İLÇE MERKEZİNDE DE ARAMA BAŞLATILDI

Şu ana kadar 22 kırsal mahalle, 10 kuyu, 60 metruk bina, ormanlık alanlar, patika yollar, bataklıklar, çeltik tarlaları ve Gönen Çayı'nın çevresinde sürdürülen çalışmalar ilçe merkezine de kaydı. Ekip, Gönen ilçe merkezinde de detaylı arama başlattı. Tüm ihbarların değerlendirildiğini belirten yetkililer, arama çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. Öte yandan Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor. 

Korhan Berzegi arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Korhan Berzeg#Balıkesir#Gönen

BAKMADAN GEÇME!

46 yıl boyunca gerçeği bilmeden yaşadı… Önce kendisine sonra kızına en son oğluna otizm teşhisi kondu

46 yıl boyunca gerçeği bilmeden yaşadı… Önce kendisine sonra kızına en son oğluna otizm teşhisi kondu

#Otizm
Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

#Yaz Depresyonu
Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor? Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

#Antarktika