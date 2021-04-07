Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)-
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Körfez'de ev, yangında kullanılmaz hale geldi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Körfez ilçesi Alihocalar Mahallesi'ndeki Fatih Sezgin'e ait tek katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sezgin ailesi, evi tahliye ederken alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın, kısa sürede söndürüldü. Ev kullanılmaz hale geldi.
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