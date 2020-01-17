Körfez Savaşı Tarihi - 1. Ve 2. Körfez Savaşı tarafları, nedenleri ve sonuçları

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2. Körfez Savaşı ise ABD'nin Irak'a açtığı savaş olup Saddam rejiminin düşürüldüğü savaştır. İşte Körfez Savaşı tarihi, önemi, özeti, nedenleri ve sonuçları hakkında tüm merak edilenler. 1. Ve 2. Körfez Savaşı İran ile Irak arasında gerçekleşmiş bir savaştır.

1. ve 2. Körfez Savaşı Tarihi



Irak Devleti 1980-1988 tarihleri arasında İran ile 1.Körfez Savaş’ını yapmıştır. İki devlet arasında gerçekleşen bu savaş neticesinde Irak ekonomik açıdan ağır bir zarara uğramıştır. Uğradığı ekonomik zararı telafi etmek isteyen Irak bu amaçla Kuveyt topraklarını işgal etmiştir.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Irak’ın Kuveyt topraklarını boşaltması yönünde karar almış ve Irak'ın bu karara uymasını talep etmiştir. Ancak Irak bu talebe yerine getirmemiştir. Bu durum neticesinde ABD öncülüğündeki çok uluslu hava güçleri 17 Ocak 1991 ‘de taarruza geçmiştir. Böylece I. Körfez savaşı başlamıştır.



II. Körfez Savaşı, Amerika birleşik Devletlerinin Kitle İmha silahları ürettiği bahanesiyle 20 Mart 2003 yılında Irak'a saldırmasıyla başlamıştır. 1 Mayıs 2003 yılında Irak Devletinde Saddam Hüseyin yönetimine son vermiştir.



I. ve II. Körfez Savaşı Özeti



Irak'ın İran ile yapmış olduğu savaş sonrası yaşamış olduğu ekonomik zararı karşılamak amacıyla 2 Ağustos 1990 yılında Kuveyt'i işgal etmiştir. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak'ın işgal etmiş olduğu Kuveyt topraklarını boşaltması yönünde bir karar almıştır.



Irak'tan bu kararı 15 Ocak 1991 yılına kadar uygulamasını talep etmiştir. Ancak Irak bu karara uymamış ve Kuveyt topraklarındaki işgalini sürdürmüştür. Bunun neticesinde ABD öncülüğündeki güçler Irak'a saldırmış ve böylece I. Körfez savaşı başlamıştır. Başlayan bu savaş Irak Devleti’nin başarısızlığıyla sonuçlanmıştır.



II. Körfez Savaşı ABD'nin Irak'ın kitle imha silahları ürettiği bahanesiyle 2003 yılında Irak'a savaş açmasıyla başlamıştır. II. Körfez Savaşı sonrasında Irak'ta 30 Ocak 2005 yılında geçici seçimler yapılmıştır. Yapılan bu seçimlerle birlikte Irak devleti demokratik yönetim şekline geçmiştir.

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I. ve II. Körfez Savaşlarının Önemi



I. Körfez Savaşı, ABD’nin öncülüğündeki çok uluslu hava güçlerinin 17 Ocak 1991‘de Irak'a karşı taarruza geçmesiyle başlamıştır. Gerçekleşen I. Körfez Savaşı Irak'ın başarısızlığıyla sonuçlanmıştır. Irak’ın 6 Nisan 1991′de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin şartlarını kabul etmesiyle birlikte I. Körfez Savaşı sona ermiştir.



ABD’nin 20 Mart 2003′te Irak'a yeniden savaş açmasıyla II. Körfez Savaşı yaşanmıştır. II. Körfez Savaşı’yla Irak’ta Saddam Hüseyin devri sona ermiştir. Böylece Irak'ta demokratik yönetime geçilmiştir.



I. ve II. Körfez Savaşının Nedenleri ve Sonuçları



Irak Devleti İran ile 1980-1988 yılları arasında yapmış olduğu savaşta ekonomik açıdan ağır bir zarara uğramıştır. Uğramış olduğu bu zararı telafi etmek isteyen Irak Devleti Kuveyt'i işgal etmiştir. Ancak Kuveyt'in Irak tarafından işgal edilmesi Birleşmiş Milletleri rahatsız etmiştir. Bu duruma son vermek isteyen Birleşmiş Milletler Konseyi, Irak’ın Kuveyt topraklarını boşaltması için karar almıştır.



Irak'ın alınan bu karara 15 Ocak 1991 tarihine kadar uyması talep edilmiştir. Ancak Irak verilmiş olan bu sü­re içinde Kuveyt’i terk etmemiştir. Bu durum neticesinde ise ABD’nin öncülüğündeki çok uluslu hava güçleri 17 Ocak 1991‘de Irak'a savaş açmıştır.



- Gerçekleşen I. Körfez Savaşı sonucunda Irak kendisine karşı taarruza geçen çok uluslu müttefik güçler karşısında başarısızlığa uğramıştır.

- I. Körfez Savaşı’ndan yenilgiyle çıkan Irak devleti 6 Nisan 1991′de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından öne sürülen şartları kabul ettiğini yazılı olarak ilan etmiştir.



Irak’ın kitle imha silahları ürettiğini bahanesine sığınan ABD bu devlete 20 Mart 2003′te yeniden savaş açmıştır. Gerçekleşen bu savaş ise tarihe II. Körfez Savaşı olarak geçmiştir.



- II. Körfez Savaşı’nda ABD Birleşmiş Milletlerden askeri destek alamamıştır.

- ABD ve İngiltere II. Körfez Savaşı’nda Irak Devleti’ne karşı koalisyon gücü oluşturmuştur.

- II. Körfez Savaşı’nın en önemli sonuçlarından biri, Mayıs 2003′te Irak’ta Saddam Hüseyin yönetimine son verilmesi olmuştur.

- II. Körfez Savaşı sonrasında Irak’ta 30 Ocak 2005′te geçici seçimler yapılmıştır. Böylece Irak devletinde demokratik yönetim sistemine geçilmiştir.