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Koreli turisti dolandırmıştı! Taksiciye bir ceza daha

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#Taksi#Dolandırıcı#Kore
Koreli turisti dolandırmıştı Taksiciye bir ceza daha
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 15:39

İstanbul'da taksimetreyi açmayıp Koreli turistten 200 lira isteyen şoföre toplamda 2711 TL cezai işlem uygulanırken aracı trafikten 10 gün men edildi. Taksiciye, Taksiciler Esnafı Odası Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksi Yönetim Merkezi de ceza vermişti.

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İstanbul'da Koreli bir turist, gideceği yere götürmesi için A.U.'nun kullandığı 34 TFF 53 plakalı taksiye bindi. O sırada sosyal medyada canlı yayında olan turist, taksiciye gitmek istediği adresi söyledi. Taksici A.U. ise 10 dakikalık yol için turistten 200 lira istedi. Bunun üzerine kadın, taksimetrenin açık olmadığını söyledi. Ancak taksici taksimetreyi açmayı reddederek, trafiğin çok olduğunu ve 200 liraya gideceğini tekrarladı.

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Turist kadın fiyatı çok bulunca, 150 liraya indirdi. O anları Koreli kadın canlı olarak kaydetti. Görüntüleri izleyen Türk bir sosyal medya kullanıcısı taksici A.U.'nun pazarlık yaptığı anları kendi hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Koreli turisti dolandırmıştı Taksiciye bir ceza daha

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Görüntülerin ardından Taksiciler Esnafı Odası Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksi Yönetim Merkezi, taksi şoförü A.U. hakkında işlem başlattı. A.U.'yla ilgili rapor tutan yetkililer, şoförün 20 gün taksicilik yapmasını yasaklarken, taksiye ise 10 gün trafikten men cezası verdi. A.U.'nun olayla ilgili yetkililere, "Ailevi problemlerim vardı, kafam dağınıktı. Art niyetim yoktu. Gaflete düştüm, hatamı kabul ediyorum. Özür dilerim" dediği öğrenildi.

Koreli turisti dolandırmıştı Taksiciye bir ceza daha

POLİS DE YAKALADI

Taksici A.U.'ya polis de ceza kesti. A.U.'ya "Çalışma izin belgesi bulunmadan araç kullanmak"tan 1823 TL, "Taksimetre açmadan araç kullanmak"tan ise 888 TL olmak üzere toplamda 2711 TL cezai işlem uygulandı. Araç da trafikten 10 gün süreyle men edildi.

Taksimetreyi açmadı; turistten 200 lira istedi
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#Taksi#Dolandırıcı#Kore

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