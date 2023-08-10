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Kore Gazisi Vasil’in 2. Ayla hatırası

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#Kore Gazisi#İstanbul#Beşiktaş
Kore Gazisi Vasil’in 2. Ayla hatırası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 07:00

94 yaşında hayata veda eden Kore gazisi Vasil Bokuman dün son yolculuğuna uğurlanırken geride filmlere konu olan ‘Ayla’ gibi bir hikâye bıraktı.

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Kore Gazisi Vasil Bokuman (94), İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Profitis İlias Kilisesi’nde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. 1950 yılında, 1’inci Kore Tugayı Topçu Taburu’nda, savaşın önemli komutanlarından Üsteğmen Mehmet Gönenç’in askerlerinden olan Vasil Bokuman’ın cenaze törenine Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee, İstanbul Garnizon Komutanlığı adına Tuğgeneral İlker Öztürk, Gaziler Derneği üyeleri ve çok sayıda askeri personel katıldı. Tören sonrası Kore Gazisi Vasil Bokuman’ın cenazesi Profitis İlias Rum Ortodoks Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.

BAVULDAKİ ÇOCUĞU KRALİÇE SAHİPLENDİ

Tören sonrası konuşan Kore Gazisi Zafer Murat Çetintaş, Bokuman’ın bugüne kadar bilinmeyen hikâyesini anlattı: “Bu ülkenin yurttaşlarından biriydi ve bu ülkeyi çok seviyordu. ‘Ben öz Türk’üm’ diyordu. Yaşadığı birçok şeyi bana anlatıyordu, bunlardan en önemlisi Kore dönüşünde ‘Ayla’ benzeri bir olayla karşılaşmıştı. Koreli bir çocuğu bavuluna koyup, gemiyle Türkiye’ye getirmek isterken yakalanmıştı. Yakalandığında da Ankara ve İstanbul’da ne yapacaklarını düşünürlerken, 1950’li yılların Yunan Kraliçesi o çocuğu himayesine aldı ve bir yaşamı kurtarmış oldu. O çocukla da zaman zaman görüşüyorlardı. Kendisi aynı zamanda Yunanistan vatandaşıydı.”

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Kore Gazisi Vasil’in 2. Ayla hatırası

20 BİN GENÇ GÖNDERİLMİŞTİ

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee törende “Savaşta Türkiye, Kore’ye yaklaşık 20 bin genç göndermişti. Bu yüce fedakârlığı unutmayacağız” dedi. Kore’de Türk askerlerinden geriye filmi çekilen ‘Ayla’ gibi hikâyeler de kalmıştı. Ayla filminde, Süleyman Astsubay, 5 yaşındaki Koreli bir kız çocuğu bulur. Çocuk yetimdir ve nereye gideceğini bilememektedir. Astsubay çocuğu yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay baba-kız gibi olurlar.

Kore Gazisi Vasil’in 2. Ayla hatırası

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#Kore Gazisi#İstanbul#Beşiktaş

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