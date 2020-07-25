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Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 25.07.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Kore Gazisi toprağa verildi

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Kore Gazisi toprağa verildi
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MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 90 yaşında yaşamını yitiren Kore Gazisi Kasım Ülker, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yatağan ilçesine bağlı Bozarmut Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir KOAH tedavisi gören Kore Gazisi Kasım Ülker, evinde hayatını kaybetti. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan 5 çocuk babası Ülker'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında bugün öğlen Yukarı Bozarmut Camisi'ne getirildi. Buradaki törene, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Yatağan Garnizon Komutan Vekili Hava Teğmen Fatih Aydın, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Yatağan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Yatağan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Selim İnan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ülker'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Yatağan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Ülker'in cenazesi Bozarmut Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi. Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek tarafından gazinin ailesine, Türk bayrağı verildi.

Kore Gazisi toprağa verildi

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