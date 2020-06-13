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Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 13.06.2020 - 16:13,Son Güncelleme:

Kore gazisi toprağa verildi

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Kore gazisi toprağa verildi
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AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitiren Kore Gazisi İbrahim Şenler (91), askeri törenle toprağa verildi.

İzmir'de bulunan çocuklarının yanına bir süre önce ziyarete giden Kore Gazisi İbrahim Şenler (91), yaşlılığa bağlı nedenlerle dün özel bir hastaneye götürüldü. 6 çocuk babası Şenler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şenler, toprağa verilmek üzere memleketi Karacasu'ya getirildi. Şenler için gerçekleştirilen askeri törene; Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal, Denizli Merkez Komutanı Piyade Albay Süleyman Erdemir, Nazilli Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen Serkan Yıldırım ile gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından ilçenin tek Kore Gazisi olan İbrahim Şenler'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında Esençay Mahalle Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Kore gazisi toprağa verildi

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