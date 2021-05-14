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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.05.2021 - 09:36 | Son Güncelleme:

Kore Gazisi İbrahim Dalgıç son yolculuğuna uğurlandı

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Kore Gazisi İbrahim Dalgıç son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'de, 90 yaşında vefat eden Kore Gazisi İbrahim Dalgıç'ın cenazesi törenle defnedildi.

Kore gazisinin Türk bayrağına sarılı tabutu, Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyündeki mezarlığa getirildi. Dalgıç'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi.

Cenaze törenine, Dalgıç'ın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz katıldı.

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