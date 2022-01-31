Kör eden yumruk

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İstanbul’da geçen cuma günü, Avcılar Belediyesi’nde görevli kameraman Ercan Yüksel, fotoğrafçı Hasan Canberk Savaşeri ile birlikte Mevlut Çalışkan'ın yönetimindeki hafif ticari araçla yola çıkarak görevlilerin kar ve temizlik çalışmalarını görüntülemek istedi. Çalışkan, önündeki aracın aniden yavaşlaması üzerine fren yaptı. Bu sırada Arslan Erdem yönetimindeki kamyonet belediye aracına arkadan çarptı. Kazanın ardından sürücü Arslan Erdem’in yanı sıra aynı araçta bulunan oğulları Servet ile Deniz Erdem inerek, belediye şoförü ile yanındaki kameraman ve fotoğrafçı ile tartışmaya, ardından da saldırmaya başladı. 3 kişi kameraman Ercan Yüksel'i aralarına alarak yumrukladı.

YÜZDE 90 GÖRME KAYBI

Gözünden darbe alarak yaralanan Yüksel, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırgan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Hasan Canberk Savaşeri ve Mevlut Çalışkan üç kişiden şikâyetçi olduklarını bildirdi. Mahkemeye sevk edilen Arslan Erdem serbest bırakılırken, oğulları Servet ile Deniz Erdem tutuklandı. Ameliyata alınan Ercan Yüksel'in gözünde ilk tespitlere göre yüzde 90 görme kaybı tespit edildi.

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‘YAPMAYIN, DEDİM’

Gözünün son durumunun tespit edilmesi için bir süre daha hastanede tutulmasına karar verilen Ercan Yüksel, “Baba ve iki oğlu saldırgan tavırla bağırmaya başladı. Hakaret ve saldırgan tavırlarını sürdürdüler. ‘Yapmayın’ derken bana yöneldiler. ‘Gözümden ameliyatlıyım bana dokunmayın’ dedim. Kaçmak istedim kaçamadım. Arabamızın önünde çöktüm gözümü korumaya çalıştım. Alttan gözüme bir yumruk vurdular. O gözüm kornea nakilliydi. Bağış edilen bir kişi sayesinde takılmıştı. Gözümü kaybettim. Gözüm gitti” diye konuştu.