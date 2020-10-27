Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)
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Köprüde traktörden ayrılan römork devrildi
SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde, köprüden geçen pancar yüklü traktörün römorku, bağlantı demirinin yerinden çıkması nedeniyle devrildi.
Kaza öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Osmanbey Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde trafiğe açılan köprüde meydana geldi. Köprüden geçen Ahmet Şahin idaresindeki 54 HH 758 plakalı pancar yüklü traktörün römorku, bağlantı demirinin yerinden çıkması üzerine devrildi. Kazada yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. Römorkun kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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