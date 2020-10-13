Murat HAZER/GEYVE (Sakarya), (DHA)
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Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, Mustafa Yeniçırak’ın (50) kümesine dadanan sokak köpeklerini korkutmak için ateşlediği torpil elinde patladı. Yaralanan Yeniçırak, hastaneye giderek tedavi oldu.
Olay, Geyve ilçesi Karaçam Mahallesinde meydana geldi. Mustafa Yeniçırak kümesinden tavukların eksildiğini fark etti. Yeniçırak tavuklarını yiyen köpekleri korkutmak için bir kutu torpil aldı. Kümesinin yakınlarında sokak köpeklerini fark eden Yeniçırakın, torpili ateşlemesiyle elinde patladı. Elinden yaralanan Yeniçırak, Geyve Devlet Hastanesine giderek tedavi oldu.
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