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Köpeklerden kaçarken araba çarptı: Kaza anı kamerada

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#Kaza#Köpek#Adana
Köpeklerden kaçarken araba çarptı: Kaza anı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 13:48

Adana'da ekmek almak için evinden çıkan Sümeyye Tok, kaldırımdaki sahipsiz 2 köpeğin saldırmasıyla panikleyip, terliklerini çıkararak yola koştu. Caddede otomobiliyle seyir halindeki Adnan Baş, aniden önüne çıkan Tok’a çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı’nda meydana geldi. Ekmek almak için evinden çıkan Sümeyye Tek, kaldırımda yürürken sahipsiz 2 köpek üzerine koştu. Panikleyen Tek, terliklerini çıkarıp, koşarak yola çıktı. Bu sırada 34 KB 6116 plakalı otomobiliyle bulvarda seyir halindeki Adnan Baş, aniden önüne çıkan Tek'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup taklalar atan Tek, asfalt zemine düşüp yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekiler Tek'in yardımına koştu, sürücü Baş ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Tek'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Çukurova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü Baş'ı kaza yerinde gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Tek'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kaza#Köpek#Adana

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