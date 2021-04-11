‘Köpek kavgası’nı mahkeme bitirdi

ÜYELİKLERİ İPTAL EDİLDİ

7 kişilik federasyon yönetimi, delegenin oyları ile belirleniyor. İki yıl kadar önce, federasyon yönetimi ile bazı üyeler arasında anlaşmazlık baş gösterdi. İddiaya göre, yönetime muhalif üç dernek, yönetim kararı ile üyelikten atıldı. Karara, bazı üye dernek başkanları tepki gösterdi. Ortaya konulan tepkilerde “Bir üye dernek, yönetim kararı ile üyelikten çıkarılamaz. Bunun için genel kurul onayı lazım” dese de sonuç değişmedi. Genel kurul çağrıları yerine getirilmeyince, başkanlığını Dr. Yurdaer Özcan’ın yaptığı Akita Irkları Koruma ve Geliştirme Derneği, mahkemeye başvurdu. Açılan davada, olağanüstü genel kurulun toplanması için görevlendirme yapılması talep edildi. Davalı federasyon adına yapılan savunmada ise “İddialar hukuki dayanaktan yoksun” denilerek davanın reddine karar verilmesi istendi.

YENİ YÖNETİM SEÇİLDİ

Yapılan yargılama sonrası mahkeme kararını verdi. Davayı kabul eden mahkeme, Border Collie Irk Derneği, Alman Tel Tüylü Av Köpeği Derneği ile English Setter Irk Derneği’ni, federasyonu seçime götürmesi için yetkilendirdi. Federasyon avukatı, kararı bir üst mahkeme olan İstinaf’a taşısa da genel kurul için süreç devam etti. Geçen 16 Mart’ta yapılan olağanüstü genel kurulda, mevcut yönetim seçimi kaybetti. Yapılan seçim sonrası, öğretim üyesi Ümit Özkanal yerine Siyah Rus Teriyesi Irk Derneği Ozan Belkıs yeni federasyon başkanı olarak seçildi.

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