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Köpek dövüştürenlere operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Burdur#Köpek#Dron
Köpek dövüştürenlere operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 07:00

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine Burdur merkez Kozluca köyünde yasadışı köpek dövüşü yaptırılacağı ihbarı yapıldı.

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İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından köyün giriş çıkış yollarına fotokapanlar yerleştirildi aynı zamanda dron ile de giriş çıkışlar izlendi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda dövüşü organize ettikleri belirlenen 2 kişi, köpek dövüştüren 8 kişi ve seyirci olarak bulunan 12 kişi olmak üzere 22 kişi köy dışındaki ormanlık alanda suçüstü yakalandı.

Dövüştürülen 11 köpek Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edildi. 9 otomobile ise jandarma tarafından el konuldu. Köpek dövüşünü organize eden 2 kişi ile köpek dövüştüren 8 kişiye toplam 142 bin 868 lira para cezası uygulandı.

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#Burdur#Köpek#Dron

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