×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Köpeğiyle otobüse bindi... Şoför ve yolcularla tartıştı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#İETT#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 11:11

İstanbul İETT otobüsüne, tasmasız ve ağızlıksız köpeğiyle binmeye çalışan bir kişi ile otobüste bulunan yolcular arasında tartışma çıktı.

Haberin Devamı

Olay, Taşdelen Mahallesi'nde Cumhuriyet köyü- Ümraniye arasında sefer yapan 138 numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. Yolcu almak için duran otobüse, kucağında tasması ve ağızlığı olmayan köpeğiyle binmek isteyen vatandaş ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışmaya otobüste bulunan vatandaşlar da katıldı.

Yolcular ve şoför, kucağında köpek bulunan vatandaşın otobüsten inmesini istedi. Uzun süren tartışmanın ardından köpeğin sahibi otobüsten inmeyi kabul etmedi. Otobüste yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Köpeğiyle otobüse bindi... Şoför ve yolcularla tartıştı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#İETT#Otobüs

BAKMADAN GEÇME!