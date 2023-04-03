Köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine pankartla tepki gösterdi

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Sarıgöl ilçesinin kırsal Emcelli Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Hasırci, 2 yıl önce evinin önüne gelen 2 sokak köpeğini besleyip su verdi, ardından sahiplendi. Bir süre önce Sarıgöl Belediyesi'ne başvuran ismi açıklanmayan kişi, Hasırci'nin sahiplendiği köpeklerle ilgili şikayette bulundu. Durumu öğrenen Hasırci, geçen ay Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un makamına çıkıp, köpekler için başka arazisinde barınak yaptıracağını belirterek, 1 ay süre istedi. Görüşmeden 2 gün sonra Hasırci, köpeklerden birini ölü buldu.

ZEHİRLİ YİYECEK VERİLMİŞ

Zehirli yiyecek verilip öldürüldüğü belirlenen köpeği, kendi elleriyle gömen Hasırci, tepkisini ise yaptırdığı pankartla gösterdi. Hasırci, üzerinde köpeklerinin fotoğrafı olan ve bir baloncuk içinde 'Ne istediniz benden' yazılı pankartı evinin bahçe duvarına astı. Köpeklerinin sakin olduğunu belirten Hasırci, "İki yıldır onlara bakıyordum. Kimseye bir zararları yoktu. Evime çok misafir gelir, hiç saldırdıkları olmazdı. Evimin önünden geçip, okula giden çocuklara da bir şey yapmazlardı. Yemeklerini ve sularını verirdim, ben gelene kadar oldukları yerde yatarlardı. Niye böyle bir şey yapıldı, anlamış değilim. Çok üzgünüm. Tepkimi de afiş yaptırarak gösterdim" dedi.