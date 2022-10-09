Köpeğim bayıldı ne yapmalıyım?

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Kaza veya yaralanma durumlarında ilkyardım müdahalesi hayvanlarda da hayat kurtarıyor. Türkiye’de giderek yaygınlaşan evcil hayvanlara yönelik ilkyardım eğitimi sayesinde hayvan sahipleri acil durumlarda yaralı bir hayvana nasıl yaklaşacağını öğreniyor. Hayvanlara yönelik ilkyardım eğitimi ‘yerel hayvan koruma görevlisi’ uygulaması çerçevesinde de veriliyor. Bulundukları bölge veya mahallede sahipsiz hayvanların sorumluluğunu üstlenen kişilere yerel hayvan koruma görevlisi deniliyor. Yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyenler Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’ne başvuruyor. Başvurular yeterli sayıya ulaştıktan sonra belediyeler tarafından katılımcılara yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi veriliyor. 2-3 günlük eğitimde katılımcılara hayvan davranışları, hasta hayvanların tanınması gibi eğitimlerin yanı sıra ilkyardım eğitimi de veriliyor.

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1500 KİŞİYE SEMİNER

Hayvanlara yönelik ilkyardım eğitimi konusunda belediyeler zaman zaman seminer de düzenliyor. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi geçen yıllarda hayvanlara yönelik ilkyardım eğitimi konusunda iki kez seminer verdi. Bin 500 kişinin katıldığı seminerlerde veterinerler yaralanma, kaza, stres,şok, zehirlenme, yanık, donma, boğulma, solunum yetmezliği, alerjik reaksiyonlar ve ortopedik acil durumlarda hayvanlara nasıl ilkyardımda bulunulacağı uygulamalı olarak anlatıldı.

ARABA ÇARPMASI BÖCEK ISIRMASI...

Veteriner hekim Aylin Tunç, Accesland platformu üzerinden online olarak hayvanlara yönelik ilkyardım eğitimi verdi. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verdiğini söyleyen Tunç, hayvanlarda ilkyardımın hangi durumlarda gerekli olabileceğini şöyle anlatıyor: “Araba çarpması, kırık, yumuşak doku hasarları, zehirlenmeler, böcek ısırmaları ve göz yaralanmaları gibi vakalar ilkyardım müdahalesi gerektiriyor. Örneğin hayvanınız evde birden bayıldı veya kriz geçirdi ya da bir yerden düştü ve topallıyor. Ona nasıl dokunacağınızı bilmiyorsunuz. Hayvanlara yönelik ilkyardım eğitiminde bu durumlarda ne yapacağınızı öğreniyorsunuz.”

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9 AYDA BİN KİŞİYE EĞİTİM

Özellikle büyükşehirlerde bulunan özel eğitim kurumları, ücret karşılığında hayvanlara yönelik ilkyardım eğitimi veriyor. Evcil hayvan sahiplerinin hayvanlara yönelik ilkyardım eğitimine ilgi duyduğunu belirten bir özel eğitim kurumu yetkilisi son 9 ayda yaklaşık bin kişiye bu konuda eğitim verdiklerini söylüyor.