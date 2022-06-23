Köpeği denize atanlara tepki gösterdi... Darp edildi

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Çalıştığı işyerinin balkonundan bu duruma tanık olan Hilal Kalkan, Mert K. ve arkadaşlarına tepki göstererek polisi arayacağını söyledi. Kalkan'ın tepkisine aldırmayan Mert K. ve arkadaşları, oradan ayrıldı. Kalkan da arkalarından gitti. Bu sırada Mert K.’nin eşi Merve K., Kalkan’ı darp etti. Hilal Kalkan karakola giderek Mert K. ve eşi Merve K.’den şikâyetçi oldu. Denize atılan köpek ise yüzen gençler tarafından kurtarıldı. Yaşadıklarını anlatan Hilal Kalkan, “Bir köpeği çıkamayacağını bildiği denize atmak çok acımasızca. Denize köpeği atan kişinin eşi beni darp etti. Kafama vurdu, saçımı çekti” dedi.