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Gündem
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-
Haber Giriş: 07.07.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga

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Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin olağan genel kurulunda başkan adaylarının tarafları arasında çıkan yumruklu kavga, polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sonlandı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 68’inci Olağan Genel Kurulu, Kadir Has Stadyumu'nda yapıldı. Mevcut Başkan Hüseyin Akay ve Vedat Ali Özışık'ın yarıştığı genel kurulda oy kullanmak isteyen çiftçiler, seçimin yapıldığı stadyumun çevresinde toplandı. Burada taraflar arasında laf atma meselesi nedeniyle çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, polis ve özel güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu.

80 bine yakın çiftçinin katılmasının beklendiği genel kurulda seçim için 80 sandık kuruldu. Seçim sonuçlarının gece yarısı kesinleşmesi bekleniyor.

Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga

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