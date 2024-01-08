×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Konya'daki 'MİT'e alacağız' yalanıyla cinsel istismar skandalı! Cezaları belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Cinsel İstismar#Çocuk İstismarı
Konyadaki MİTe alacağız yalanıyla cinsel istismar skandalı Cezaları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 13:04

Konya'da, lise öğrencisi G.A.'nın (17), 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarına uğramasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu Ahmet Mandal'a 22 yıl hapis ve tutukluluk halinin devamına, okul müdürleri Harun Avcu ile Asuman Sahar Koleri'ye 8'er yıl 4'er ay hapis cezası verip tahliye etti. Asuman Sahar Koleri'nin eşi M.K.'nin de aralarında olduğu 3 sanık ise beraat ederken, Ahmet Mandal'ın ortağı Ali Akkaş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Haberin Devamı

Konya'da lise müdürü Harun Avcu, iddiaya göre; geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için, 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal da G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatmasıyla ailesi, şikayetçi oldu.

Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp, 25 Kasım 2022'de 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturmada ayrıca okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri tutuklandı.

Konyadaki MİTe alacağız yalanıyla cinsel istismar skandalı Cezaları belli oldu

Haberin Devamı
İlgili HaberÖğrenciyi ‘MİT’e alacağız’ yalanıyla kandırıp istismar etmişlerdi... 182 yıl istendiÖğrenciyi ‘MİT’e alacağız’ yalanıyla kandırıp istismar etmişlerdi... 182 yıl istendiHaberi görüntüle

37'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

Ahmet Mandal, Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar Ali Akkaş, M.K., ve diğer sanıklar B.K., H.K. için de 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında 2 okul müdürü de memurluktan ihraç edildi.

Konyadaki MİTe alacağız yalanıyla cinsel istismar skandalı Cezaları belli oldu

Tutuklu Ahmet Mandal, Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri, yargılandıkları 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'inci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Ahmet Mandal'a 'Cinsel istismar' suçundan 22 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Okul müdürleri Harun Avcu ile Asuman Sahar Koleri'ye ise 'Cinsel istismara yardım etme' suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis cezası verip tahliye etti. Diğer sanıklardan Asuman Sahar Koleri'nin eşi M.K., B.K. ve H.K. ise beraat ederken, Ahmet Mandal'ın ortağı Ali Akkaş'a, 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İlgili HaberMİTe alacağız yalanıyla cinsel istismar skandalında tanık konuştu'MİT'e alacağız' yalanıyla cinsel istismar skandalında tanık konuştuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Cinsel İstismar#Çocuk İstismarı

BAKMADAN GEÇME!