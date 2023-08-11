Konya'daki feci görüntüler... Baba-kızın üzerine beton parçaları düşmüştü! 'Çocuğum belki yürüyemeyecek'

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Konya'nın Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi'nde oturan 1'i kız, 3 çocuk babası Mehmet Candan, eşi Fadime (34) ve kızı Almina Günay Candan ile kızına mobilya almak için 2 Ağustos'ta ilçe merkezine gitti. Birkaç mağazada mobilyaları inceleyen aile, İnönü Caddesi'nden tekrar geçerken üzerlerine, 4 katlı binadan beton sıva parçaları düştü.

Yaralanan Mehmet Candan ve kızı Almina Günay, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kafatası, omurga ve kaburgalarında kırıklar oluşan Mehmet Candan, tedavisinin ardından taburcu oldu. Sol bacağı felç olan kızı Almina Günay'ın tedavisi ise hastanede sürüyor.

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"ÇOCUĞUM BELKİ YÜRÜYEMEYECEK"

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Mehmet Candan, sorumluların ceza alması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

''Eşim ve kızımla, kızıma mobilya alışverişi için çarşıya çıktık. Birkaç mağazaya baktık. Oradan geri dönüp sipariş verip, evimize dönecektik. Kaldırımda yürürken bir ses duydum. Nereden, ne geldiğini bilemediğim için çocuğumu kucağıma alıp korumak isterken, beton parçaları düştü. Yere yığıldım. Gözümün önünde çocuğumun başı kanıyordu. Eşim çığlıklar atıyordu. Ben hiçbir şey yapamadım. Ayağa kalkamadım. Akşehir Devlet Hastanesi'ne getirmişler. Orada ne yapıldı hatırlamıyorum. Daha sonra Konya'ya sevk ettiler. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde 3 gün yoğun bakım ünitesinde, 3 gün de normal serviste kaldım. Şu an kırıklarım ve ağrım var. Başımda dikişler var. Kızım, hala fizik tedavisi alıyor. Sol ayağında hareket kısıtlılığı var. Tedavisi devam edecek ve inşallah sağlığına kavuşacak. Buna sebep olan, umursamayan kim varsa, cezasını çekmesini istiyorum. Rüzgar yok, deprem yok. Özel bir müstakil evin bahçesine girmedik. İnşaat alanı değil, kaldırımdı. Daha nerede yürüyebiliriz? 'Acaba yukarıdan bir şey mi düşecek' diye sürekli kafamız yukarıda gezemeyiz. Bir hafta, 10 gün önce de binadan parçalar düşmüş. Hiçbir önlem alınmamış, sadece düşen parçaları süpürmüşler. Hiçbir sorumlu, bina sahibi veya belediye dikkate almamış. Başka bir çocuğun başına gelmesin. Belki, benim çocuğum yürüyemeyecek. 4 yaşında cıvıl cıvıl çocuktu. Başka bir kimsenin başına gelmesin ve sorumlular cezasını çeksin istiyorum'' diye konuştu.

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Ailenin şikayetinin ardından sorumlular hakkında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

"FİZİK TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Meram Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Küçükşen, Almina Günay’ın tedavisinin sürdüğünü belirterek, ''Hasta bize pazartesi günü geldi. Sol kol ve bacağında felç vardı. Sol kolu ameliyattan sonra daha da toparladı. Normale yakın hale geldi. Sadece şu an sol bacağında tedavimiz devam ediyor. Kızımız, kafatasında çok parçalı kırıklar olmasına rağmen kendini çok iyi toparladı" dedi.