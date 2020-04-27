MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da yasak sonrası pazarlarda yoğunluk
GeriGündem Konya'da yasak sonrası pazarlarda yoğunluk
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK-Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 27.04.2020 - 16:01,Son Güncelleme:

Konya'da yasak sonrası pazarlarda yoğunluk

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da yasak sonrası pazarlarda yoğunluk
Abone Olgoogle-news

KONYA'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından pazarlar alışveriş yapanlarla doldu. Vatandaşların tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kentte uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Konya'da haftanın ilk iş günü caddelerde araç ve insan yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, yoğunluğun yaşandığı caddelerde uygulamalarını aralıksız sürdürdü. Pazar yerlerini dolduran vatandaşların tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. Bazı vatandaşların ise tezgahlardan ürünleri seçerek alması dikkat çekti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle