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Konya'da vahşet! Ayrı yaşadığı eşini katletti, kayınvalidesini yaraladı

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#Konya#Sarayönü#Kadın Cinayeti
Konyada vahşet Ayrı yaşadığı eşini katletti, kayınvalidesini yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 15:07

Konya'nın Sarayönü ilçesinde Durmuş Ali E., ayrı yaşadığı 3 çocuk annesi eşi Zekiye E.'yi tabancayla vurarak öldürüp, kayınvalidesi Ayşe Ç.'yi de yaraladı.

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Olay, saat 08.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi’nde meydana geldi. En küçüğü 8 aylık, en büyüğü de 18 yaşında olan 3 çocuk annesi zekiye E., bir süre önce eşi Durmuş Ali E. ile anlaşmazlık yaşayınca evi terk edip ailesinin yanına yerleşti. Durmuş Ali E. bugün konuşmak için eşinin yaşadığı eve geldi. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Durmuş Ali E.., tabancayla eşi Zekiye E. ve kayınvalidesi Ayşe Ç.'ye ateş etti. Anne- kız kanlar içinde yere yığılırken, Durmuş Ali E. ise kaçtı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Sarayönü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zekiye E., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ayşe Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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Öldürülen Zekiye E.'nin boşanma davasını açmak için hazırlık yaptığı belirtildi. Jandarma kaçan Durmuş Ali E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Konya#Sarayönü#Kadın Cinayeti

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