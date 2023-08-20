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Konya'da trafikte kavga! Aracın camından çıkıp saldırdı

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#Konya#Trafik#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 15:32

Konya'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle iki sürücü arasında başlayan tartışma araçların cadde ortasında durmasıyla büyük kavgaya dönüştü.

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Olay, 18 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde Hocacihan Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 2 minibüs sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Araçlarını cadde ortasında durdurup aşağıya inen sürücülerin tartışmaya bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya araçlarda bulunan şahısların da müdahil olmasının ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Bir anda 7 kişinin karıştığı kavgada yere düşen bir şahsı tekme tokat darp edildi.

Konyada trafikte kavga Aracın camından çıkıp saldırdı

Minibüste oturan bir şahsın pencereden çıkarak diğer minibüse atlayıp kavgaya dahil olması ve başka bir şahsın da aracından aldığı katlanır sandalyeyle karşı tarafa saldırmak istemesi dikkat çekti. Trafiğin yoğun olduğu caddede yaşanan kavga anı başka araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre kendi aralarında kavga eden tarafları daha sonra araya giren diğer sürücüler ve vatandaşlar ayırdı.

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#Konya#Trafik#Kavga

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