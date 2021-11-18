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Konya'da sular ne zaman gelecek? 18 Kasım KOSKİ su kesintisi bilgileri

#Sular Ne Zaman Gelecek#Konya Su Kesintisi#Koski Su Kesintisi
Konyada sular ne zaman gelecek 18 Kasım KOSKİ su kesintisi bilgileri

Konya'da sular ne zaman gelecek sorusu, kentte yaşayan pek çok vatandaşın sabah saatleri itibariyle internet üzerinden araştırmalarına neden oldu. Belirli bakım, onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen su kesintisi haricinde arıza dolaylı kesintiler için de bildirimde bulunan Konya Su ve Kanalizasyon İşleri, bugün gerçekleşen su kesintisi hakkında da bilgilendirmede bulundu. Peki, Konya'da sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Konya'da su kesintisi hakkında detaylı bilgilendirme yapan KOSKİ, sular ne zaman gelecek sorusunu yanıtladı. Bazı mahallelerde gerçekleşen su kesintisi için onarım süreci hakkında bilgi verildi. İşte, KOSKİ su kesintisi bilgisi hakkında bazı detaylar

KONYA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Adres Başlama Saati Bitiş Saati

Koçyaka Altınekin 18.11.2021 08:00 18.11.2021 20:00

Kınık Bozkır 17.11.2021 19:00 19.11.2021 23:00

Sarıoğlan Bozkır 17.11.2021 19:00 19.11.2021 23:00

Cumhuriyet Cihanbeyli 17.11.2021 20:00 18.11.2021 14:00

Orhaniye Ereğli 18.11.2021 08:00 18.11.2021 15:00

Göstere ılgın 17.11.2021 14:00 18.11.2021 14:00

Binkonutlar Selçuklu 18.11.2021 09:00 18.11.2021 23:00

Cumhuriyet Selçuklu 18.11.2021 09:00 18.11.2021 23:00

Dumlupınar Selçuklu 18.11.2021 09:00 18.11.2021 23:00

Horozluhan Selçuklu 18.11.2021 09:00 18.11.2021 23:00

Malazgirt Selçuklu 18.11.2021 09:00 18.11.2021 23:00

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Parsana Selçuklu 18.11.2021 09:00 18.11.2021 23:00

Sakarya Selçuklu 18.11.2021 09:00 18.11.2021 23:00

Yazır Selçuklu 18.11.2021 09:00 18.11.2021 23:00

şeyh şamil Selçuklu 18.11.2021 09:00 18.11.2021 23:00

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#Sular Ne Zaman Gelecek#Konya Su Kesintisi#Koski Su Kesintisi

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