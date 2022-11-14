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Konya'da sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumu açıklandı

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#Konya#Karatay#Bebek
Konyada sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 15:53

Konya'nın Karatay ilçesinde battaniyeye sarılı sokağa terk edilen 40 haftalık bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kerim Dede Mahallesi, Yediler Sokak'ta 11 Kasım günü saat 23.30 sıralarında yol kenarında battaniyeye sarılı bebek görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kız bebeği Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

40 haftalık olduğu değerlendirilen bebeğin, hastanedeki tetkiklerinin sürdüğü belirtildi. Sağlık durumu iyi olan bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Bebeği sokağa terk eden kişi ya da kişilerin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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#Konya#Karatay#Bebek

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