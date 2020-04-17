Konya'da sokağa çıkma yasağı öncesi, pazar ve sokaklarda yoğunluk

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi üzerine 31 ilde bu hafta sonu da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi koronavirüs vaka ve ölüm oranı yüksek olan Konya'da, pazar yerleri ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Alışveriş için gelenlerin pazar içinde sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Bazı vatandaşlar, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen çocuğuyla alışverişe geldi. Eldiven ve maskelerle satışını gerçekleştirirken pazarcıların ise tezgahlar arasındaki gerekli sosyal mesafeye uymadıkları dikkat çekti. Zabıta ve polis eşliğinde pazar yerinde denetim yapan ekipler de eldivensiz olan pazarcıları uyardı.

Alışveriş yerlerinin çoğunlukta olduğu bölgelerde, insan ve araç yoğunluğu fazla olurken, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.