Konya'da silah kaçakçılığı operasyonuna 6 tutuklama

Konya ve Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah üretimi ve satışı yapan bir şebekeyi belirledi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerine 8 Eylül Salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Hasan Yıldırım, Hasan Yolcu, Mehmet Yeşiler, Hasan Yücel, Süleyman Kale, Seyit Yavuz gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.