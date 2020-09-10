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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 10.09.2020 - 11:21 | Son Güncelleme:

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonuna 6 tutuklama

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Konya'da silah kaçakçılığı operasyonuna 6 tutuklama
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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi, tutuklandı.

Konya ve Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah üretimi ve satışı yapan bir şebekeyi belirledi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerine 8 Eylül Salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Hasan Yıldırım, Hasan Yolcu, Mehmet Yeşiler, Hasan Yücel, Süleyman Kale, Seyit Yavuz gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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