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Gündem
Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 17:43 | Son Güncelleme:

Konya'da 'sahte deterjan' operasyonu: 9 gözaltı

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Konya'da 'sahte deterjan' operasyonu: 9 gözaltı
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KONYA'da, hazırladıkları 3 bini sıvı 53 bin kilo deterjanı markalaşmış firmaların ambalajlarıyla piyasaya sürmek isteyen 9 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mahallesi'ndeki depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 bini sıvı 53 bin kilo deterjan ile 4 bin 730 boş deterjan ambalajı ele geçirdi. Polis, şüphelilerin deterjanları markalaşmış firmaların ambalajlarıyla piyasaya sürmeye hazırlandığını belirledi. Operasyonda 9 kişi, gözaltına alındı. İş yeri sahibi Ali K.'nin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

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