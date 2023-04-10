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Konya'da parktaki kameriyede erkek cesedi bulundu

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#Konya#Seydişehir#Konya Haberleri
Konyada parktaki kameriyede erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 10:55

Konya'nın Seydişehir ilçesinde parktaki kameriyede erkek cesedi bulundu. Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan kişinin, kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde duruluyor

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Olay, saat 09.00 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi'nde Millet Parkı'nda meydana geldi. Çevredekiler, bir kişinin kameriyedeki bankta hareketsiz halde olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi.

Konyada parktaki kameriyede erkek cesedi bulundu

İhbarla gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredekilerin adını Hacı Ali Ö. olduğu söyledikleri kişinin cesedi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan kişinin, kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde duruluyor

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#Konya#Seydişehir#Konya Haberleri

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