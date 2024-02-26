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Konya'da korkunç olay: Yaşlı adam, evinde satırla öldürüldü

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#Konya#Ereğli#Cuma Han
Konyada korkunç olay: Yaşlı adam, evinde satırla öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 14:12

Konya'nın Ereğli ilçesinde Cuma Han (67), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Han'ın boynuna satırla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

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Olay, Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Cuma Han'a ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Saat 08.00 sıralarında adrese gelen polisler kapıyı kırıp, içeri girdi.

Konyada korkunç olay: Yaşlı adam, evinde satırla öldürüldü

Han, kanlar içinde yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cuma Han'ın öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, Han'ın satırla boynuna vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Suç aleti satır da olay yerinde bulundu. Han'ın cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, Han'ı öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. 

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Konyada korkunç olay: Yaşlı adam, evinde satırla öldürüldü

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#Konya#Ereğli#Cuma Han

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