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Konya'da korkunç olay! Karı - koca araçta ölü bulundu

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#Konya#Fadime Dağlı#Mehmet Dağlı
Konyada korkunç olay Karı - koca araçta ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 17:11

Konya'da 4 çocukları olan Fadime (42) ve Mehmet (42) Dağlı çifti, otomobilde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Çumra ilçesinde meydana geldi. Sanayi bölgesine yakın alanda 42 J 5415 plakalı aracın yanında kanlar içindeki kişiyi görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçılar, araçtaki Mehmet Dağlı ile eşi Fadime Dağlı'nın tabancayla vurulmaları sonucu öldüğünü belirledi. Bölgede inceleme yapan jandarma, olayda kullanılan tabancayı araçta buldu.

Jandarma ekipleri, Mehmet Dağlı'nın, Fadime Dağlı ile araçla ilçe dışındaki boş araziye geldiği, Mehmet Dağlı'nın önce eşini vurup ardından intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Yapılan incelemelerin ardından 4 çocukları bulunan Dağlı çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Konya#Fadime Dağlı#Mehmet Dağlı

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